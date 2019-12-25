КНР обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Такие данные привело австралийское СМИ со ссылкой на данные разведслужб.

Власти Китая долгое время могли замалчивать и уничтожать данные о вспышке коронавируса нового типа COVID-19. Такую информацию привело австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на данные разведслужб Австралии, Новой Зеландии, Канады, Великобритании и США.

По данным спецслужб пяти стран, власти КНР могли заставлять молчать врачей, сообщавших данные о новом вирусе. Китай мог заниматься уничтожением биоматериала из лабораторий, приводят данные в СМИ. Специалисты, работавшие над вакциной, не получали необходимые сведения от властей. Кроме того, издание сообщило, что в КНР уже в декабре была информация о передаче вируса от человека к человеку, однако признали это официально только в конце января.

Ранее мы сообщали о том, что Китай ответил на угрозы США наказать его за пандемию коронавируса. Заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он призвал Штаты понять, что их враг вирус, а не Китай. Говоря об ответственности за эпидемию COVID-19, Шуан добавил, что коронавирус — это общий враг человечества, и Китай также пострадал от него.