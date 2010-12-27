Казачью организацию выселили из дома на Большой Монетной улице

Договор с городом об аренде ранее был расторгнут, но она не покинула помещение.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил помещение на Большой Монетной улице, дом 22, литера А. Также здание известно как доходный дом А.И.Балинского.

Дело в том, что в нем незаконно располагалась Ставка Атамана общественной организации "Союз казачьих формирования". Как юридическое лицо она прекратило свое существование в 2011 году, однако занимала площадь 60 кв.метров в нежилом фонде. Договора с городом организация не заключала.

Объект использовали в качестве офиса, а также в жилых целях.

В четверг, 25 июля, комитету пришлось выселить Союз. Ранее просьба игнорировалась.

Также сегодня Piter.TV сообщил о том, что ФСБ пресекло хищение средств при реставрации Интендантских складов.

Фото: ru.foursquare.com