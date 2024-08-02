Власти Петербурга начали масштабный снос гаражей на юге города

Владельцам гаражей во Фрунзенском районе необходимо освободить территории, а в Красногвардейском уже стартовали демонтажные работы.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга уведомил владельцев гаражей во Фрунзенском районе о необходимости освобождения территории до 21 октября. Соответствующие объявления уже размещены в домах рядом с гаражными кооперативами на Софийской улице.

Как сообщает 78.ru, речь идет об участках 1 и 2, расположенных к северо-западу от пересечения с улицей Фучика. В уведомлении указано, что в случае неисполнения требований ГКУ "Центр повышенияффективности использования государственного имущества" приступит к принудительному перемещению незаконно размещенного имущества на специальную площадку, после чего территории будут очищены путем демонтажа и утилизации строительного мусора.

Параллельно в Красногвардейском районе уже начался снос гаражей в кооперативах "Эневсма" и "Спутник-2" в рамках проекта строительства Широтной магистрали скоростного движения. На месте работ уже демонтирована часть ворот. Всего в районе планируется снести 3074 гаража.

Фото: Piter.TV