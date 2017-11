Вышел первый трейлер к фильму "Секретное досье", сценарист которого 45-летний обладатель оскара Джош Сингер.

Опубликован трейлер фильма Спилберга "Секретное досье". В двухминутном ролике представлены всем известные актеры: Том Хэнкс, Мерил Стрип, Сара Полсон и Кэрри Кун.

Напомним, что сценарий фильма основан на реальных событиях. Также он посвящен скандалу, который связан с "документами Пентагона" - бумагам "Американо-вьетнамские отношения, 1945-1967: Исследование". Важно, что документы предназначены лишь для "внутреннего пользования" в американском министерстве обороны и посвященные вьетнамской войне. Однако они были "слиты" в прессу в 1971 году. Вскоре были опубликованы в The Washington Post и The New York Times.

Стрип и Хэнкс играют роли издателя и редактора The Washington Post, у которых стоит серьезная задача. Им предстоит побороться за правду, распространить в обществе ужасные правительственные секреты, которые собирались десятилетиями. При всем этом необходимо не дать спуску конкурентам из NYT, а также сохранить карьеру.

Мировая премьера фильма состоится 22 декабря, а в России покажут его 1 февраля 2018 года.

Видео: YouTube - 20th Century Fox