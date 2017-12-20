Netflix отказался от участия в Каннском кинофестивале

Фестиваль пройдет с 8 по 19 мая.

Сервис "Netflix" отказался показывать свои картины на Каннском кинофестивале из-за новых правил. Об этом сегодня утром, 12 апреля, сообщил "Кинопоиск".

Согласно нововведениям, в конкурсной программе больше не участвуют фильмы, которых не было во французском прокате. Руководители фестиваля предложили "Netflix" показать фильмы вне конкурса. Однако представители популярного сервиса решили, что это бессмысленно.

Мы хотим, чтобы наши фильмы были наравне со всеми остальными. Но мы надеемся, что в будущем фестиваль изменит свои правила. Тьерри Фремо, директор фестиваля, сказал в своих комментариях, что история интернета и история Канн — это две разные вещи. Но мы предпочитаем быть вместе с будущим кино. Если Канны предпочитают застрять в истории кино, это нормально Главный контент-директор сервиса Тед Сарандос.

В Канны все же приедут несколько представителей Netflix. Они планируют купить права на некоторые картины. Напомним, что фестиваль пройдет с 8 по 19 мая.