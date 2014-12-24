КГИОП согласовал проект строительства нового кампуса СПбГУ в Пушкине

Студгородок СПбГУ включит 20 зданий и получит станцию метро Царское Село.

Архитектурный проект нового университетского городка для ведущего вуза Северной столицы получил официальное одобрение контролирующих органов. Информация опубликована на сайте Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

КГИОП выдал положительное заключение по проекту строительства и благоустройства кампуса СПбГУ в Пушкине. Проект включает 20 объектов: семь учебных корпусов, восемь учебно-лабораторных корпусов, два административных здания, хозяйственный корпус, виварий, криогенную лабораторию, столовую, здание студсовета, библиотеку со спортивным центром и трибуну на 390 мест. Архитектурное бюро "Студия 44" Никиты Явейна разработало проект, соответствующий характеристикам исторической среды с рассредоточенной застройкой и озелененными пространствами.

СПбГУ разместил тендер на строительство первого корпуса стоимостью 3,281 млрд рублей с завершением работ до конца 2027 года. В 2024 году рассматривался проект продления Кировско-Выборгской линии метро до кампуса со станциями "Пушкин" и "Царское Село".

