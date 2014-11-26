КГА Петербурга согласовал проект здания с витражами в Металлострое

Новое культурное пространство в Металлострое удивит жителей огромным остеклением.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал проект здания на Садовой улице в Металлострое. В нем разместят выставочный зал, творческие мастерские, комнаты для преподавателей и дополнительные помещения, сообщает КГА.

Разработчиком проекта выступает ИП Быковский Н. А., заказчиком — ООО "Нова". Архитектурное решение предусматривает панорамное витражное остекление на высоту двух этажей. Оно объединит внутреннее пространство выставочного зала, создав эффект открытости и дополнительного освещения.

Здание планируют использовать как культурное и образовательное пространство для жителей и гостей района.

Фото: КГА