КГА Петербурга согласовал проект здания с витражами в Металлострое

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал проект здания на Садовой улице в Металлострое. В нем разместят выставочный зал, творческие мастерские, комнаты для преподавателей и дополнительные помещения, сообщает КГА.
Разработчиком проекта выступает ИП Быковский Н. А., заказчиком — ООО "Нова". Архитектурное решение предусматривает панорамное витражное остекление на высоту двух этажей. Оно объединит внутреннее пространство выставочного зала, создав эффект открытости и дополнительного освещения.
Здание планируют использовать как культурное и образовательное пространство для жителей и гостей района.
Фото: КГА
