КЭШ назвал Версус поэтическим вечером с домашними заготовками

В петербургском клубе "Капкан" 12 ноября состоялся концерт рок-группы "МодеМ", приуроченный к выходу клипа на песню "Баржа". Создатель музыкального коллектива рассказал Piter.TV о своем отношении к рэпу.

Некоторые исполнители тяжелой музыки считают, что вскоре рок и другие музыкальные жанры себя изживут, а сцену полностью захватят рэп-батлы. О том, насколько это возможно и о смысловой составляющей рэп-текстов корреспонденту Piter.TV рассказал основатель и вокалист групп "СЛОТ" и "МодеМ" Игорь "КЭШ" Лобанов:

Им просто легче нас трогать за проблемы, потому что у них есть большое поле для деятельности. Имеется в виду количество текста, которое можно расположить в рэп-композиции и количество текста, которое можно расположить в рок-композиции, где у тебя, допустим, две строфы и припев. Это несопоставимо. Раскрыть проблему, описать ее и привести все тезисы и антитезисы, конечно, проще рэперам. Но это не значит, что рок от этого пострадает. Он никуда не денется. Понятно, что рэп сейчас правит бал. Они везде, собирают большие залы. И вообще, первые, кто это почувствовал, мы - альтернативщики, потому что наш телеканал A-One стал рэп-каналом. Рэп победил в этом плане. Игорь "КЭШ" Лобанов

Однако, на вопрос о Версусах музыкант отвечает иначе, он считает, что это просто какая-то модная штука. КЭШу не нравится сам формат, потому что одно время он думал, что все это настоящий фристайл. Тогда он совершенно не представлял, кто может, кроме Noize MC, у нас вообще нормально фристайлить. А вот когда солист "МодеМа" посмотрел выпуск впервые, батл Оксимирона и Джонибоя, то был очень разочарован:

Во-первых, потому что это никакой не фристайл, а поэтический вечер с домашними заготовками. Во-вторых, мне не нравится сама концепция посыла: они должны постоянно наезжать друг на друга. Ну вот зачем?! Нельзя сделать без негатива?! Нужно ведь выявить того, кто лучше читает, лучше пишет, лучше излагает. Здесь же обязательно нужно наехать на человека, которого ты толком не знаешь. Я уверен, что все эти вызовы ненастоящие: никто никого не ненавидит. Они из себя эту ненависть давят. Чушь.

Несмотря на негативное отношение к рэп-батлам, КЭШ выделил ряд достойных рэп-исполнителей. Помимо уже упомянутого Noize MC рокер отметил творчество группы «Каста» и оценил текстовую составляющую их поздних треков. Мастером слова Игорь Лобанов назвал Мирона Федорова:

Выделю Оксимирона, потому что он нормальный чувак с интересной судьбой. Мне нравится не все, что он говорит в своих альбомах. Он тоже мастер наехать, как мне кажется, не по делу. Но как он это делает - это, конечно, большой специалист, филолог, рэпер.

Видео: Piter.TV

Эвелина Закжевская, Екатерина Борисова