КАД чистят 85 единиц спецтехники и 112 специалистов

За сутки на обработку КАД израсходовано 638 тонн соли.

В расчистке и обработке КАД Петербурга в минувшие сутки было задействовано 85 единиц спецтехники, 112 сотрудников подрядной организации. За сутки на обработку КАД израсходовано 638 тонн соли. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По Ленобласти на обработку дорог федерального значения израсходовано 1433 тонны соли, 1350 тонн пескосоляной смеси.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 декабря, в регионе продолжатся сильные снегопады. Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"