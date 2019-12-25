КАД чистят 85 единиц спецтехники и 112 специалистов

В расчистке и обработке КАД Петербурга в минувшие сутки было задействовано 85 единиц спецтехники, 112 сотрудников подрядной организации. За сутки на обработку КАД израсходовано 638 тонн соли. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
По Ленобласти на обработку дорог федерального значения израсходовано 1433 тонны соли, 1350 тонн пескосоляной смеси.
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 декабря, в регионе продолжатся сильные снегопады. Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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