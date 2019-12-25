МЧС: днём 24 декабря в Ленобласти ожидается сильный снегопад

МЧС предупредило жителей Ленобласти, что согласно прознозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС, днем 24 декабря местами ожидается сильный снег.
В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой следует воздержаться от поездок на личном транспорте, автомобиль стоит оставить в гараже или при его отсутствии вдали от шатких конструкций и деревьев.
Пешеходам также стоит остерегаться деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска, шатких строений. При необходимости обращайтесь в службу спасения по телефонам: "101" и "112".
Фото: Piter.tv
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