В Петербурге обсудили, как изменилась строительная отрасль за последние 10 лет

В Санкт-Петербурге обсудили, как за последние годы изменились стандарты в строительстве жилья и социальной инфраструктуры. Круглый стол на тему "Изменения стандартов в строительстве за последние 10 лет" прошёл в Торгово-промышленной палате, его организовала "Комсомольская правда" в рамках проекта "Град Петра".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", от Комитета по строительству в мероприятии принял участие заместитель председателя Валерий Усков. Он отметил, что Петербург не только повышает темпы строительства, но и меняет подход к качеству объектов. Новые школы теперь оснащаются бассейнами, актовыми залами с амфитеатрами, лабораториями, телестудиями, спортивными ядрами и благоустроенными территориями. В детских садах проектируются бассейны и галокамеры, а также площадки для прогулок и игр.

Валерий Усков напомнил, что в прошлом году Петербург стал лидером в России по вводу социальных объектов — их было 118. В этом году планируется открыть ещё 107, включая школы, детсады и медицинские учреждения. Значительная часть таких зданий строится на средства инвесторов. По словам Ускова, городу удалось решить проблему дефицита социальной инфраструктуры, и теперь основной акцент смещается на транспортную доступность новых жилых кварталов — продолжается строительство метро и крупных транспортных узлов.

Фото: портал "Строительный Петербург"