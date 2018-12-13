Преступники украли из мастерской в центре города телефонов на 100 тысяч

Известно, что нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле "УАЗ".

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства кражи большой суммы денег из мастерской на Лиговском проспекте. Об этом Piter.TV сообщил источник в полиции города.

Как стало известно, 11 мая в отдел полиции обратилась девушка. Заявительница рассказала сотрудникам, что в мастерскую по ремонту технику нагрянула пара, которая вместе со своим ноутбуком забрали несколько мобильных телефонов. Сумма ущерба составляет 100 тысяч рублей.

Известно, что нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле "УАЗ". В данный момент их ищут.

Фото: Piter.TV