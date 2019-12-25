Из жизни ушел глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков

Он занимал пост главы муниципального образования 17 лет.

Стало известно о смерти главы МО Озеро Долгое Виктора Байдалакова. Он скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Байдалаков имел два высших образования. Он окончил Северо-Западную академию государственной службы в Петербурге и инженерно-экономический университет. Служил пограничником и являлся секретарем комитета комсомола ЛОМО имени Ленина. В 1998-2004 занимал пост главного помощника депутата Законодательного Собрания Петербурга. А после в течение 17 лет занимал пост главы МО Долгое. Ему вручили медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на 65-м году жизни скончался архитектор и реставратор Сергей Павлов.

Фото: официальный сайт МО Озеро Долгое