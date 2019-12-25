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Из жизни ушел глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков
Сегодня, 15:37
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Из жизни ушел глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков

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Он занимал пост главы муниципального образования 17 лет.

Стало известно о смерти главы МО Озеро Долгое Виктора Байдалакова. Он скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщили на портале 78.ru. 

Байдалаков имел два высших образования. Он окончил Северо-Западную академию государственной службы в Петербурге и инженерно-экономический университет. Служил пограничником и являлся секретарем комитета комсомола ЛОМО имени Ленина. В 1998-2004 занимал пост главного помощника депутата Законодательного Собрания Петербурга. А после в течение 17 лет занимал пост главы МО Долгое. Ему вручили медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на 65-м году жизни скончался архитектор и реставратор Сергей Павлов.

Фото: официальный сайт МО Озеро Долгое

 

Теги: мо озеро долгое, умер байдалаков
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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