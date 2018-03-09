Из-за взрыва обогревателя пенсионерку пришлось эвакуировать с Малого Проспекта в Петербурге

Взрыв обогревателя перерос в пожар на Малом проспекте Петроградской стороны.

Вечером 8 марта на Петроградке произошел пожар. Причиной возгорания стал маслянный обогреватель. Устройство взорвалось, нанеся вред здоровью хозяйки квартиры. Пожилая петербурженка была экстренно госпитализирована с тяжелыми травмами и ожогами. Сведений о состоянии пациентки нет.

Инцидент произошел 8 марта по Малому проспекту Петроградской стороны в здании под номером 15. Приехавшие на место спасатели долгое время не могли найти пожарный гидрант, чтобы потушить пламя. Из-за обледенения и снежных заносов, огнеборцам пришлось потратить время на поиски канализационных люков. Отметки о нахождении гидрантов или были закрашены уличными граффити, или вообще не наносились на стены домов. В результате необходимую конструкцию удалось обнаружить только на Колпинской улице. Чтобы подключиться к нему, пришлось размотать около 140 метров рукавов.

Фото и видео: Piter.tv

