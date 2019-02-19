Из-за угрозы распространения пожара из садового участка в Свердловской области эвакуировали более 80 человек

В числе эвакуированных было 12 детей.

В Свердловской области из садового товарищества "Мирный" из-за угрозы распространения природного пожара было эвакуировано 83 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В сообщении говорится, что было эвакуировано в том числе 12 детей.

Спасатели МЧС России проводят окарауливание садового товарищества, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов производят мониторинг обстановки, - сообщает пресс-служба.

К тушению пожара привлекли силы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Видео: ГУ МЧС России по Свердловской области