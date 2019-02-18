  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:47
114
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В вечернем Петербурге продолжается эвакуация из "заминированных" зданий 

0 0

Стоит отметить, что за день в Северной столице эвакуировали 36 школ.

В вечернем Петербурге продолжается эвакуация из "заминированных" зданий. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Стокман закрыли , вывели людей и не пускают туда

отмечает корреспондент

Напомним, что эвакуации из-за звонков неизвестных о "минировании" в Северной столице продолжаются второй день. Стоит отметить, что за день в городе эвакуировали 36 школ, детский сад, больницы, тоговые комплексы и 79 точек сети Макдоналдс.

На кадрах видно, что вход в торговый комплекс огородили лентой. Посетители ждут окончания проверки.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге массово "заминировали" рестораны Макдоналдс

Видео:Piter.TV

 

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: массовая эвакуация, петербург эвакуация, эвакуация людей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий