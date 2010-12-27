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Из-за ремонта эскалатора на станции метро "Комендантский проспект" в вестибюле образовались "пробки"
Сегодня, 10:24
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nadezhda_sib

Из-за ремонта эскалатора на станции метро "Комендантский проспект" в вестибюле образовались "пробки"

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Ограничения на вход продлятся до 27 сентября 2019.

Утром 1 августа в наземном в вестибюле станции метро "Комендантский проспект" образовалась серьезная очередь. С сегодняшнего дня вход на станцию ограничен из-за капитального ремонта эскалатора. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ограничения будут действовать по рабочим дням с 07:50 до 09:30. Ремонт продлится два месяца и завершится 27 сентября 2019. 

Пресс-служба петербургского метрополитена предупредила о возможном усилении пассажиропотока. В связи с этим она советует заранее планировать свой маршрут. 

Также Piter.TV рассказал о том, что Петербург и Кудрово может связать канатная дорога. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: комендантский проспект, ремонт эскалатора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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