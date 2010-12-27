Из-за ремонта эскалатора на станции метро "Комендантский проспект" в вестибюле образовались "пробки"

Ограничения на вход продлятся до 27 сентября 2019.

Утром 1 августа в наземном в вестибюле станции метро "Комендантский проспект" образовалась серьезная очередь. С сегодняшнего дня вход на станцию ограничен из-за капитального ремонта эскалатора.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ограничения будут действовать по рабочим дням с 07:50 до 09:30. Ремонт продлится два месяца и завершится 27 сентября 2019.

Пресс-служба петербургского метрополитена предупредила о возможном усилении пассажиропотока. В связи с этим она советует заранее планировать свой маршрут.

Также Piter.TV рассказал о том, что Петербург и Кудрово может связать канатная дорога.

Фото: vk.com/spb_today