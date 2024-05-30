Рецидивист из Ленобласти обокрал квартиру на Комендантском на 650 тыс. рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские задержали "домушника" со стажем, который обокрал квартиру на Комендантском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 24 июня поступило заявление от 45-летнего сотрудника коммерческой фирмы. По словам мужчины, кто-то проник в его жилище и похитил ювелирные изделия на общую сумму 650 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

На Планерной улице по подозрению в совершении преступления поймали 51-летнего рецидивиста, судимого за кражи. Злоумышленник проживает в Лужском районе.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный рецидивист хотел украсть аварийный молоток из автобуса на Стасовой улице. Его увезли в 66-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: Piter.TV