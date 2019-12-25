Из-за ремонта Зеленого моста ограничения для движения транспорта на Невском сохранятся до середины лета

Ограничения для движения транспорта на Невском проспекте продлятся до 14 июля 2020-го года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Это связано с капитальным ремонтом Зеленого моста. Движение транспорта сохранится по двум полосам в обоих направлениях. Подъезды к мосту с четной и нечетной стороны набережной реки Мойки будут закрыты, но пешеходное движение на тротуарах будет восстановлено.
В пресс-службе сообщили, что уже сейчас горожане могут заметить появление барьерного ограждения, которое отделяет прохожую и пешеходную часть.
Во второй половине года планируется начать работы по укреплению дна реки Мойки.
Ранее ремонт планировали завершить к маю 2020.
Фото: Piter.TV
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