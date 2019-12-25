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Из-за ремонта Зеленого моста ограничения для движения транспорта на Невском сохранятся до середины лета
Сегодня, 14:09
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nadezhda_sib

Из-за ремонта Зеленого моста ограничения для движения транспорта на Невском сохранятся до середины лета

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Пешеходное движение будет восстановлено.

Ограничения для движения транспорта на Невском проспекте продлятся до 14 июля 2020-го года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Это связано с капитальным ремонтом Зеленого моста. Движение транспорта сохранится по двум полосам в обоих направлениях. Подъезды к мосту с четной и нечетной стороны набережной реки Мойки будут закрыты, но пешеходное движение на тротуарах будет восстановлено. 

В пресс-службе сообщили, что уже сейчас горожане могут заметить появление барьерного ограждения, которое отделяет прохожую и пешеходную часть. 

Во второй половине года планируется начать работы по укреплению дна реки Мойки. 

Ранее ремонт планировали завершить к маю 2020. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зеленый мост, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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