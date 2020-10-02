Из-за растущего спроса самый дорогой в мире металл может стать еще дороже

Этот металл почти на тысячу долларов дороже золота.

Палладий, который считается самым дорогим в мире металлом, может стать еще дороже из-за растущего спроса. Об этом пишет Bloomberg.

В мае цена этого металла достигла 3018 долларов за тройскую унцию. Палладий почти на тысячу долларов дороже золота. Разрыв в цене между золотом и палладием стал самым значительным, начиная с февраля 2020 года. По информации издания, его цена может увеличиться на фоне восстановления глобальной экономики.

Растущие нужды автомобильной промышленности, а также серьезный экологический контроль могут привести к дефициту этого металла на рынке. Свой вклад внесут и ожидаемые сложности с поставками на фоне приостановки добычи в рудниках крупнейшего производителя — "Норникеля".

Эксперты предполагают, что цена на золото, напротив, снизится к концу этого года, до 1700 долларов за тройскую унцию. Так считает аналитик рынка ценных металлов ABN Amro Джорджетт Боеле (Georgette Boele).

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