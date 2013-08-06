Информации о пострадавших не поступало.

Из-за пожара в доме на Выборгском шоссе эвакуировали 20 человек. Об этом Piter.tv рассказал источник в экстренных службах. Кроме того, известно, что в комнате квартиры прорвало трубу с горячей водой. На балконе были обнаружены баллоны с газом.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, сообщение о пожаре в квартире на Выборгском шоссе, 7/1 поступило в 18:54 часов. Со стороны МЧС ликвидировали пожар 12 человек личного состава и три единицы техники.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Фото: Piter.tv