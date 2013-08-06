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Из-за пожара в доме на Выборгском шоссе эвакуировали 20 человек
Сегодня, 22:15
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mook1

Из-за пожара в доме на Выборгском шоссе эвакуировали 20 человек

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Информации о пострадавших не поступало.

Из-за пожара в доме на Выборгском шоссе эвакуировали 20 человек. Об этом Piter.tv рассказал источник в экстренных службах. Кроме того, известно, что в комнате квартиры прорвало трубу с горячей водой. На балконе были обнаружены баллоны с газом. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, сообщение о пожаре в квартире на Выборгском шоссе, 7/1 поступило в 18:54 часов. Со стороны МЧС ликвидировали пожар 12 человек личного состава и три единицы техники.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгское шоссе, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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