Из-за повышения уровня воды подвергнуться опасности могут 410 млн человек по всему миру

С 1880 года уровень океана поднялся на 20 – 22 сантиметра.

Ученые из Института экологических исследований NUS в Нидерландах считают, что в опасности могут оказаться около 410 млн человек в результате изменения климата. Речь идет о людях, которые живут в прибрежных районах. Исследователи считают, что к 2100 году уровень мирового океана повысится. Статья была опубликована в в журнале Nature Communications.

Сообщается, что с 1880 года уровень мирового океана подняла на 20 – 22 сантиметра. Причем за последние 2,5 десятилетия уровень мирового океана поднялся на треть от этого значения. Наибольшее увеличение наблюдалось в 2019 году, когда глобальный средний уровень океана был на 8,6 сантиметров выше уровня 1993 года.

Так, по всему миру порядка 267 млн человек живут в местах, где уровень земли менее чем на два метра выше уровня моря.

В больше опасности находятся люди, проживающие в тропической Азии и Африке. Затоплению могут подвергнуться также тропики Северной и Южной Америк. Но в эти регионах, в отличие от Азии, живет не так много людей.

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