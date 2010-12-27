Парад в честь Дня победы ограничит движение по нескольким центральным улицам

Ограничения для 30 апреля, 2, 4, 7, 8 и 9 мая.

В Петербурге введут ограничения движения транспортных средств в связи с репетицией и проведением торжественного парада в честь Дня победы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В связи с проведением репетиций и торжественного парада военной техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов вводятся следующие ограничения движения транспортных средств:

С 21.00 до 24.00 30 апреля , с 22.00 до 24.00 2 мая и 4 мая , а также с 09.00 до 13.00 7 и 9 мая движение транспортных средств по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому пр. от Гороховой ул. до Невского пр., Адмиралтейской наб., Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда будет прекращено .

С 21.00 до 24.00 9 мая , с 22.00 до 24.00 2 и 4 мая , с 09.00 до 13.00 7 мая , а также с 16.30 8 мая до 13.00 9 мая движение транспортных средств по нечетной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до Мошкова пер., по четной сторона наб. р. Мойки от Невского пр. до д. 22, Миллионной ул., Певческому проезду, наб. Зимней канавки, Дворцовой наб. в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту будет прекращено .

9 мая с 00.00 до 13.00 по нечетной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до Мошкова пер. и по четной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до д. 22 и Миллионной ул. будет введен запрет остановки.

Также КРТИ представляет схему размещения вооружения и военной техники на Дворцовой площади 9 мая.

Фото: Piter.TV