В 2020-м году фонтаны в Петергофе посетили почти 1,4 млн человек

Это более, чем в два раза меньше, чем в другие годы.

Посещаемость государственного музея-заповедника "Петергоф" из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер снизилась на 60%, узнало "ТАСС".

Сезон в этом году оказался недолгим и составил три месяца. Также на показателе сказались закрытые границы: среди посетителей всегда немало иностранцев. В целом уменьшился интерес к туризму.

В 2020-м году в ГМЗ "Петергоф" побывали 1,387 млн человек. Закрытие сезона фонтанов в Петергофе состоялось сегодня, 18 октября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Верхний сад планируют отреставрировать.

Фото: Piter.TV