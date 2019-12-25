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В 2020-м году фонтаны в Петергофе посетили почти 1,4 млн человек
Сегодня, 22:47
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nadezhda_sib

В 2020-м году фонтаны в Петергофе посетили почти 1,4 млн человек

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Это более, чем в два раза меньше, чем в другие годы.

Посещаемость государственного музея-заповедника "Петергоф" из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер снизилась на 60%, узнало "ТАСС".

Сезон в этом году оказался недолгим и составил три месяца. Также на показателе сказались закрытые границы: среди посетителей  всегда немало иностранцев. В целом уменьшился интерес к туризму. 

В 2020-м году в ГМЗ "Петергоф" побывали 1,387 млн человек. Закрытие сезона фонтанов в Петергофе состоялось сегодня, 18 октября. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Верхний сад планируют отреставрировать. 

Фото: Piter.TV

Теги: парки, петергоф, посещаемость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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