В Петергофе начали строить молодежный центр с концертным залом, ТВ-студией и скейтплощадкой

Строительство молодежного центра находится на контроле Комитета по строительству.

На Широкой улице в Петергофе стартовало строительство нового молодежного центра. Проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству, заказчиком выступает Фонд капитального строительства и реконструкции. Открытие объекта запланировано на третий квартал 2027 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новый центр станет пространством для досуга, образования и спорта для молодых петербуржцев в возрасте от 14 до 30 лет. В двухэтажном здании предусмотрены залы для волонтерских инициатив, хореографии, аэробики, тренажерный и спортивный залы, концертный зал на 300 человек и универсальный зал-трансформер на 100 мест.

На втором этаже разместятся зал единоборств, молодежная телевизионная студия и современная IT-лаборатория. Также проектом предусмотрены гримерные, санитарные помещения и места для хранения оборудования на каждом этаже.

Особое внимание уделено доступности: предусмотрены пандусы, лифт, парковка на шесть машиномест для маломобильных граждан, а также душевые и туалеты, адаптированные для людей с инвалидностью.

На прилегающей территории появится мини-футбольное поле с искусственным покрытием, универсальная спортплощадка для баскетбола и волейбола, зона уличных тренажеров и площадка для сдачи норм ГТО. Кроме того, проект включает бетонную скейт-зону, игровые площадки для детей и бочче, а также площадку для массовых мероприятий. Все зоны будут оборудованы современным резиновым покрытием и окружены зелеными насаждениями.

Строительство молодежного центра находится на контроле Комитета по строительству.

Фото: портал "Строительный Петербург" – создано с помощью нейросети Шедеврум (носит иллюстративный характер)