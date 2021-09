Из-за изменения климата увеличится число природных катастроф

Ученые изучали ледяные керны Гренландии.

Ученые из Центра климатических систем Университета Аризоны (США) провели исследование и пришли к выводу, что к 2060 году Североатлантическое атмосферное течение может выйти за пределы диапазона естественной изменчивости. Это приведет к росту числа катастрофических природных явлений, то есть к засухам, пожарам, ураганам и наводнениям. Статья была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Такой вывод исследователи сделали на основании изучения ледяных кернов Гренладндии. Они восстановили историю атмосферного струйного течения в Северной Атлантике за последние 1250 лет и построили прогноз на будущее.

Авторы исследования отмечают, что при глобальном потеплении миграция Североатлантического течения на север продолжится. В течение 40 лет местоположение течения может сильно измениться это приведет к тому, что атмосферный поток выйдет за пределы своих границ.

Эти изменения могут спровоцировать рост числа катастрофических природных явлений.

Фото: pixabay