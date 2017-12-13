Из-за гриппа и ОРВИ закрыты 35 классов в школах и 11 групп в детсадах

В Петербурге, в связи с отсутствием более 20% детей на неделю приостановили занятия в 35 классах 18 школ и в 11 группах 10 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по городу на Неве.
В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа.
Сообщается в пресс-службе
Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями находится на контроле Управления.
Ранее сообщалось, что в пяти школах Северной столицы ввели карантин на семь суток. Также внеплановые каникулы появились в трех группах детсадов.