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Из-за гриппа и ОРВИ закрыты 35 классов в школах и 11 групп в детсадах
Вчера, 20:16
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ProkVad
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Из-за гриппа и ОРВИ закрыты 35 классов в школах и 11 групп в детсадах

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В общеобразовательных учреждениях приостановлен образовательный процесс.

В Петербурге, в связи с отсутствием более 20% детей на неделю приостановили занятия в 35 классах 18 школ и в 11 группах 10 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по городу на Неве.

В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

Сообщается в пресс-службе

Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями находится на контроле Управления.

Ранее сообщалось, что в пяти школах Северной столицы ввели карантин на семь суток. Также внеплановые каникулы появились в трех группах детсадов.

Теги: грипп , детсады , орви , спб , школы
Категории: Лента новостей Новости СПб

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