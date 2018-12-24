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StandUp-фестиваль на улице Рубинштейна завершился дракой
Сегодня, 12:41
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EvaRaskol

StandUp-фестиваль на улице Рубинштейна завершился дракой

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Посетители баров поссорились с местными жителями.

В ночь на 15 июня посетители бара на улице Рубинштейна повздорили с жителями близлежащих домов. Спор закончился дракой, сообщила "Фонтанка". 

В эту ночь в 15 барах и ресторанах на Рубинштейна выступали комики на StandUp-фестивале. Естественно, событие собрало множество гостей.

Жители дома 27 заблокировали арку, из-за чего был ограничен проход в DovLaTov bar. Такую осаду объяснили неким решением дома. Чтобы добраться до бара, некоторые посетители перелезали через забор.

Администратор DovLaTov bar Ольга пыталась договориться с жильцами, но в итоге была доставлена в больницу с переломом поперечного отростка позвонка со смещением. 

Фото: Pixabay

Теги: ссора, улица рубенштейна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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