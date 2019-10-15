Из перевернувшейся на Приморском проспекте иномарки доставали ребенка

Утром 15 октября у дома №6 по Приморскому проспекту, в сторону Лахты, случилось массовое ДТП. Зачинщиком стала перевернувшаяся на скорости иномарка. Видеозапись с регистратора очевидец выложил в группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.

Судя по видео, торопливая "KIA" пыталась обогнать поток машин справа и не ожидала получить сопротивление от едущей справа черной иномарки. Автомобили, предположительно, столкнулись колесо на колесо, из-за чего "КИА" подпрыгнула и, проехавшись с искрами по асфальту, перевернулась на бок. В ходе "полета" машина задела еще два автомобиля.

По факту ДТП ведется проверка. Скорой помощи на месте не видно, о пострадавших пока неизвестно, только очевидцы сообщают, что видели, как из перевернутой машины доставали ребенка.

"Мимо проезжала, мурашки по коже, девочку маленькую водители с заднего сидения доставали", – Анжелика Бортняк

Гораздо серьезнее было утреннее ДТП на Скандинавском шоссе: один человек погиб и семеро пострадали.

Фото, видео: ВКонтакте