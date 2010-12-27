Из квартиры на Петроградке грабители вынесли полотна Коровина и Поленова на 18 млн. рублей

На Петроградской стороне у пенсионерки похитили художественные шедевры.

6 октября в правоохранительные органы обратилась 69-летняя петербурженка, у которой из квартиры похитили полотна известных русских художников. По заявлению женщины, общая стоимость картин составляет 18 миллионов рублей.

Инцидент произошел в половину пятого утра. Из одной из частных квартир в Петроградском районе Санкт-Петербурга грабители вынесли произведения Константина Коровина и Василия Поленова. Женщина проживает в доме номер четыре по Глухой Зелениной улице. Пенсионерка рассказала, что совершить преступление могли с третьего по шестое октября, когда хозяйки не было дома. Как именно воры проникли в помещение - неизвестно. На замках и окнах нет следов взлома.

Злоумышленник забрал у петербурженки работу Коровина из парижской серии и картину Поленова с портретом молодой женщины в красном.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.