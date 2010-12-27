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Из квартиры на Петроградке грабители вынесли полотна Коровина и Поленова на 18 млн. рублей
Сегодня, 9:23
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lesjasap
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Из квартиры на Петроградке грабители вынесли полотна Коровина и Поленова на 18 млн. рублей

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На Петроградской стороне у пенсионерки похитили художественные шедевры.

6 октября в правоохранительные органы обратилась 69-летняя петербурженка, у которой из квартиры похитили полотна известных русских художников. По заявлению женщины, общая стоимость картин составляет 18 миллионов рублей.
 
Инцидент произошел в половину пятого утра. Из одной из частных квартир в Петроградском районе Санкт-Петербурга грабители вынесли произведения Константина Коровина и Василия Поленова. Женщина проживает в доме номер четыре по Глухой Зелениной улице. Пенсионерка рассказала, что совершить преступление могли с третьего по шестое октября, когда хозяйки не было дома. Как именно воры проникли в помещение - неизвестно. На замках и окнах нет следов взлома.
 
Злоумышленник забрал у петербурженки работу Коровина из парижской серии и картину Поленова с портретом молодой женщины в красном. 
 
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.
Теги: картины , коровин , кража , петроградка , поленов
Категории: Новости СПб

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