Из квартиры финна в Ленобласти украли сигареты и алкоголь почти на 100 тысяч рублей

Грабитель вскрыл замок входной двери.

В воскресенье, 14 ноября, в полицию обратился 51-летний мужчина, проживающий в Финляндии, и рассказал об ограблении своей квартиры в поселке Вещево. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Грабитель вскрыл замок входной двери и унес с собой тысячу пачек сигарет марки LM на 80 тысяч рублей и спиртные напитки еще на 10 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестный вынес из дома жителя Горок полмиллиона рублей.

Фото: pixabay.com