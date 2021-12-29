Из храма на Планерной вор вынес ювелирные изделия, забыв про христианские заповеди

Мужчина разбил одну из икон в церкви.

В Приморском районе злоумышленник похитил пожертвования прихожан. Мужчина вынес из храма на Планерной ювелирные изделия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 5 февраля.

В полицию обратилась 66-летняя бухгалтер учреждения. Она рассказала стражам порядка, что около 13:00 через черный ход в храм зашел неизвестный мужчина, он разбил стекло одной из икон и забрал пожертвования прихожан.

На данный момент подробности случившегося уточняются. Устанавливается сумма ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали мужчину, который подозревается в хищении золота из храма "Неупиваемая чаша".

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