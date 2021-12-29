  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из храма на Планерной вор вынес ювелирные изделия, забыв про христианские заповеди
Сегодня, 11:15
88
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Из храма на Планерной вор вынес ювелирные изделия, забыв про христианские заповеди

0 0

Мужчина разбил одну из икон в церкви.

В Приморском районе злоумышленник похитил пожертвования прихожан. Мужчина вынес из храма на Планерной ювелирные изделия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 5 февраля. 

В полицию обратилась 66-летняя бухгалтер учреждения. Она рассказала стражам порядка, что около 13:00 через черный ход в храм зашел неизвестный мужчина, он разбил стекло одной из икон и забрал пожертвования прихожан.

На данный момент подробности случившегося уточняются. Устанавливается сумма ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали мужчину, который подозревается в хищении золота из храма "Неупиваемая чаша".

Фото: Pexels

Теги: вор в храме, кража, полиция, храм на планерной
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии