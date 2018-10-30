В Пулково из Владикавказа привезли пострадавшего пожарного

Пожар произошел еще в ночь на 21 октября, тогда один пожарный погиб, двое пострадали. 146 пожарных боролись с огнём на площади 4,5 тысячи квадратных метров более десяти часов.

В ночь на вторник, 30 октября, в Пулково на борту МЧС доставили 37-летнего спасателя Важи Чабакаури. Он получил различные травмы во время тушения пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар произошел еще в ночь на 21 октября, тогда один пожарный погиб, двое пострадали. 146 пожарных боролись с огнём на площади 4,5 тысячи квадратных метров более десяти часов.

Пациент с ушибом головного мозга средней степени тяжести, перелом свода и основания черепа, компрессионно-оскольчатыми переломами позвонков будет доставлен во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России. Алексей Фаренков, врач отряда "Центроспас" МЧС России

Вместе с пострадавшим спасателем в Петербург прилетел его родственник.

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Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу