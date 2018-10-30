Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 9:40
0
MShaffter
128
Код вставки плеера

Двое пострадавших при аварии на плавучем доке в Мурманске находятся в реанимации

0
 
 

Появилась информация о состоянии 4х пострадавших на ПД-50.

Накануне, 29 октября, на плавучем доке в Мурманске произошло ЧП, в котором пострадали 4 рабочих.

Из-за перебоев в электроэнергии цистерны одного из крупнейших плавучих доков, где обычно проходил ремонт "Адмирал Кузнецов", одна из цистерн наполнилась водой. ПД-50 ушел под воду. Четверо рабочих пострадали. На данный момент стало известно, что двое пострадавших отправлены на амбулаторное лечение домой. Два человека находятся в реанимации. Состояние одного из них оценивается как среднетяжелое, у второго критическое.

Также сообщается, что "Адмирал Кузнецов" не пострадал, и направлен на другой судоремонтный завод под Мурманском.

В Приморье арестовали водителя фуры, которая раздавила легковушку на рухнувшем мосту.

Видео: HUE

Теги: адмирал кузнецов , мурманск , пд50 , происшествия в россии
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5