Из Пулково после 18-часовой задержки вылетел самолет до Саратова

Рейс, который был назначен на 21:30 15 сентября, перенесли из-за птицы, попавшей в двигатель.

Самолет из Петербурга в Саратов, вылет которого несколько раз переносился из-за птицы, наконец-то покинул Северную столицу.

Пассажиром пришлось прождать 18 часов, чтобы вылететь из "Пулково". Самолет Як-42, принадлежащий "Саратовский авиалиниям", отправился в путь днем 16 сентября.

Изначально вылет был назначен на 21:30 15 сентября. Рейс не смог отправиться вовремя из-за птицы, которая попала в двигатель самолета. Пользователи соцсетей сразу стали шутить про балканов, которые, по мнению вице-губернатора города Игоря Албина, были причиной проблем на "Санкт-Петербург Арене".

Расследованием инцидента занимается транспортная прокуратура города. Специалисты проверяют причины случившегося.

Фото: ot-vinta.org