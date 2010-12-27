Рейс из Петербурга в Париж отложили на пять часов из-за птицы

Самолет повредился после столкновения пернатой с заведенными двигателями.

Рейс авиакомпании "Россия" сильно задержался с вылетом из-за попавшей в турбину двигателя птицы, сообщает "Фонтанка". Самолет до Франции уже успел завести двигатели, когда в них влетела пернатая.

Пассажирам, усевшимся на свои места и разложившим свой багаж пришлось возвращаться в терминал после случившегося. В "России" отметили, что самолет оказался поврежден. Часть пассажиров отправили другим рейсом, который вылетел из "Пулково" в 14.42, других перерегистрировали на рейсы других авиакомпаний.

Не так давно самолет рейса "Ташкент – Петербург" экстренно сел в Казани.

Фото: Piter.TV