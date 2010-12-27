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Самолет рейса "Ташкент — Петербург" экстренно сел в Казани
Сегодня, 13:12
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IRINA_CHALKINA

Самолет рейса "Ташкент — Петербург" экстренно сел в Казани

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Пассажиру стало плохо.

В четверг, 17 октября, боинг рейса "Ташкент — Петербург" экстренно сел в Казани. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как оказалось, пассажиру из Малайзии резко стало плохо. Самолет совершил посадку в аэропорту Казани, где мужчину уже ждали медики. Пассажир госпитализирован в городскую больницу. 

Самолет с опозданием прибудет в Северную столицу.  Ориентировочно в 13.10 по московскому времени. 

Ранее мы сообщали о том, что молодой украинец найден мертвым в отеле "Династия".

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 13:52

Как вам такой сценарий? Самолет, из-за внезапно заболевшего пассажира, экстренно садится в аэропорту, где его особо не проверяют. Надо высадить пассажира, сгрузить его багаж. А с багажем можно  выгрузить что угодно. Только за последние дни несколько бортов экстренно сели в других городах России.

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