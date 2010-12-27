Самолет рейса "Ташкент — Петербург" экстренно сел в Казани

Пассажиру стало плохо.

В четверг, 17 октября, боинг рейса "Ташкент — Петербург" экстренно сел в Казани. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как оказалось, пассажиру из Малайзии резко стало плохо. Самолет совершил посадку в аэропорту Казани, где мужчину уже ждали медики. Пассажир госпитализирован в городскую больницу.

Самолет с опозданием прибудет в Северную столицу. Ориентировочно в 13.10 по московскому времени.

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Фото:pixabay