Самолет рейса "Ташкент — Петербург" экстренно сел в Казани

В четверг, 17 октября, боинг рейса "Ташкент — Петербург" экстренно сел в Казани. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как оказалось, пассажиру из Малайзии резко стало плохо. Самолет совершил посадку в аэропорту Казани, где мужчину уже ждали медики. Пассажир госпитализирован в городскую больницу.
Самолет с опозданием прибудет в Северную столицу. Ориентировочно в 13.10 по московскому времени.
Ранее мы сообщали о том, что молодой украинец найден мертвым в отеле "Династия".
Фото:pixabay
Обсуждение ( 1 )
Как вам такой сценарий? Самолет, из-за внезапно заболевшего пассажира, экстренно садится в аэропорту, где его особо не проверяют. Надо высадить пассажира, сгрузить его багаж. А с багажем можно выгрузить что угодно. Только за последние дни несколько бортов экстренно сели в других городах России.