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Молодой украинец найден мертвым в отеле "Династия"
Сегодня, 12:24
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arteliseev

Молодой украинец найден мертвым в отеле "Династия"

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Причин насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщило АН "Оперативное прикрытие", в среду, 16 октября,  в гостинице "Династия" на улице Рубинштейна 29/28, в номере было обнаружено тело молодого мужчины. Им оказался 31-летний гражданин Украины. По предварительным данным, он прибыл в Петербург по частному приглашению. 

На место происшествия прибыли следователи и медики. При анализе тела причин насильственной смерти обнаружено не было.Тело отправлено в морг для дальнейшего изучения.

Ранее мы сообщали, что запад был обвинен в давлении на Зеленского.

Фото pixabay.com
 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости СПб,

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