Причин насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщило АН "Оперативное прикрытие", в среду, 16 октября, в гостинице "Династия" на улице Рубинштейна 29/28, в номере было обнаружено тело молодого мужчины. Им оказался 31-летний гражданин Украины. По предварительным данным, он прибыл в Петербург по частному приглашению.

На место происшествия прибыли следователи и медики. При анализе тела причин насильственной смерти обнаружено не было.Тело отправлено в морг для дальнейшего изучения.

Ранее мы сообщали, что запад был обвинен в давлении на Зеленского.

Фото pixabay.com

