Из Карелии в Петербург вернулись участники туристической экспедиции на автофургонах

Путешественники проехали 1,7 тысяч км.

Участники туристической экспедиции на автофургонах вокруг Онежского и Ладожского озер вернулись в Петербург. Путешествие заняло 10 дней, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Кемперы проехали часть маршрута "Серебряного ожерелья России". Они оценили возможность и готовность регионов Северо-Запада принимать отдыхающих на автомобилях. Туристы отметили главный недостаток, который выделили во время поездки — нехватку заправок, а также уровень сервиса в некоторых отелях. Плюсы тоже были: качество дорог постепенно улучшается.

По итогам путешествия АНО "Центр содействия развитию человеческого потенциала "Первая команда", городское туристско-информационным бюро Петербурга и информационный туристский центр Карелии подписали соглашения о сотрудничестве.

Фото: Piter.tv