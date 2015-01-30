Из Карелии в Петербург вернулись участники туристической экспедиции на автофургонах

Участники туристической экспедиции на автофургонах вокруг Онежского и Ладожского озер вернулись в Петербург. Путешествие заняло 10 дней, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Кемперы проехали часть маршрута "Серебряного ожерелья России". Они оценили возможность и готовность регионов Северо-Запада принимать отдыхающих на автомобилях. Туристы отметили главный недостаток, который выделили во время поездки — нехватку заправок, а также уровень сервиса в некоторых отелях. Плюсы тоже были: качество дорог постепенно улучшается.
По итогам путешествия АНО "Центр содействия развитию человеческого потенциала "Первая команда", городское туристско-информационным бюро Петербурга и информационный туристский центр Карелии подписали соглашения о сотрудничестве.
Фото: Piter.tv
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