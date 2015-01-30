  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Карелии в Петербург вернулись участники туристической экспедиции на автофургонах
Сегодня, 14:23
73
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Из Карелии в Петербург вернулись участники туристической экспедиции на автофургонах

0 0

Путешественники проехали 1,7 тысяч км.

Участники туристической экспедиции на автофургонах вокруг Онежского и Ладожского озер вернулись в Петербург. Путешествие заняло 10 дней, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Кемперы проехали часть маршрута "Серебряного ожерелья России". Они оценили возможность и готовность регионов Северо-Запада принимать отдыхающих на автомобилях. Туристы отметили главный недостаток, который выделили во время поездки — нехватку заправок, а также уровень сервиса в некоторых отелях. Плюсы тоже были: качество дорог постепенно улучшается. 

По итогам путешествия АНО "Центр содействия развитию человеческого потенциала "Первая команда", городское туристско-информационным бюро Петербурга и информационный туристский центр Карелии подписали соглашения о сотрудничестве. 

Фото: Piter.tv

Теги: автоэкспедиция, серебряное ожерелье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии