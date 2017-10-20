Иван Ургант высмеял желание Собчак стать президентом России

В сети появился ролик из передачи "Вечерний Ургант", в котором ведущий высмеял желание Ксении Собчак стать президентом России.

В сети появилась видео-пародия Ивана Урганта на Ксению Собчак. Телеведущий высмеял желание "кандидата против всех" стать президентом РФ.



На видео Иван Ургант предстал в образе Собчак: блондинистый парик, очки и рубашка.



Телеведущий высмеял возраст журналистки и также спародировал несколько ее цитат.



В конце видео шоумен призывает голосовать за певца Стаса Костюшкина, а на экране появляется бюллетень, в котором стоит галочка напротив фразы "Иван Ургант. Против всех, да не всех!"

Видео: YouTube/Вечерний Ургант