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Итальянские футболисты попросили УЕФА задуматься о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Сегодня, 19:40
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nadezhda_sib

Итальянские футболисты попросили УЕФА задуматься о переносе Евро-2020 из-за коронавируса

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Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля 2020.

Президент Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази заявил о том, что УЕФА стоит рассмотреть возможность переноса чемпионата Европы по футболу 2020 из-за коронавируса. Об этом 5 марта сообщило издание "Footbal Italia". 

По словам Томаззи, все спортивные мероприятия в Италии будут проходить "за закрытыми дверями" по крайней мере до 3 апреля. Возможно, срок будет продлен в зависимости от распространения вируса. 

На данный момент матчи серии А перенесли на неделю. Более того, неизвестно, когда пройдут полуфинал кубка Италии. Среди игроков есть те, кто обеспокоен ситуацией. 

Ранее стало известно, что из-за коронавируса могут изменить формат Евровидения. В Петербурге из-за инфекции отменили ПМЭФ-2020.

Фото: pixabay.com 

Теги: евро-2020, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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