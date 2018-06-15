Археолог-исследователь Евгений Носов скончался в Петербурге

Историк ушел из жизни в возрасте 69 лет.

В Петербурге 25 февраля скончался известный историк Евгений Носов. О смерти коллеги сообщали через Facebook профессор кафедры археологии МГУ Елена Рыбина.

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Отметим, что Евгений Носов занимался исследованием Рюрикова городища с 1975 года. Специалист являлся членом российской академии наук, а в 2015 году даже был удостоен премии "Хранители наследия". На момент гибели ему было 69 лет.

Фото: Piter.tv