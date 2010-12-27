Исторические здания на Почтамтской улице продадут на торгах

Объекты культурного наследия Петербурга продадут на торгах.

В историческом центре города распродадут нежилые помещения общей стоимостью 722 млн. рублей. Постройки принадлежат “Ростелекому”. 29 августа их выставляют на торги Российского аукционного дома. Сам процесс продажи назначен на 12 и 18 октября.

В “акции” участвуют шесть объектов с площадью более 920 кв.м. на Почтамтской улице, дом 15. Данный комплекс входит в список культурных объектов Санкт-Петербурга. До революции в здании располагалось управление городского телефона и телеграфа, а сейчас помещение делят гостиница, офисы и атриум.

РАД отмечает, что внутри помещений выполнены ремонтные работы. Каждая зона вмещает до полусотни человек. Это первая публичная сделка “Ростелекома” с аукционным домом.