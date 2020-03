Истекающие контракты хоккеистов НХЛ будут продлены до августа

Об этом сообщил генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан.

Как стало известно изданию Washington Post, контракты игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.), которые закончатся 30 июня, будут продлены до августа.

Эту информацию сообщил генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан. По его словам, решение было принято в последнем телефонном совещании руководства лиги.

"Я не против того, чтобы перед возобновлением сезона была возможность сыграть пару матчей для восстановления игровых кондиций. Но если сразу начнется плей-офф, то это тоже неплохо. НХЛ пытается быть готовой к любому варианту событий" - сказал Маклеллан.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее НХЛ назвала форварда Андрея Свечникова главным открытием в составе "Каролины Харрикейнз" в нынешнем сезоне.

Видео: YouTube / Washington Capitals, The Best of the NHL