Исполнение Адресной инвестиционной программы по энергетике в Санкт-Петербурге выросло на 12% за первое полугодие 2023 года

Общий уровень выполнения программы составил 26,1%, что на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Наибольший прогресс был достигнут в направлении теплоэнергетики, где исполнение программы уже достигло 34,6%. Это говорит о том, что в текущем году было предпринято значительное количество работ, направленных на обеспечение надежного теплоснабжения в различных районах города.
Среди мероприятий – реконструкция магистральной теплосети от 2-ой Правобережной котельной на ул. Ванеева, что обеспечит стабильное теплоснабжение 606 зданий.
Также были внесены улучшения в систему водоснабжения и водоотведения, где уровень исполнения программы составил 29,2%. Это включает обновление водопроводных сетей на Железнодорожном проспекте, что способствует повышению качества водоснабжения для местных жителей.
Важно отметить, что завершена реконструкция наружного освещения в квартале 5 Ульянка, а также продолжается строительство наружного освещения в квартале, ограниченном улицей Гаванская, улицей Весельная, Среднегаванским проспектом и Большим проспектом Васильевского острова.
Ранее сообщалось, что петербургские предприниматели просят Смольный расширить возможности торговли с фудтраков.
Фото: Piter.TV
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