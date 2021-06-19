Исполнение Адресной инвестиционной программы по энергетике в Санкт-Петербурге выросло на 12% за первое полугодие 2023 года

Рост исполнения Адресной инвестиционной программы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению в Санкт-Петербурге стал значительным достижением за первое полугодие 2023 года.

Общий уровень выполнения программы составил 26,1%, что на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Наибольший прогресс был достигнут в направлении теплоэнергетики, где исполнение программы уже достигло 34,6%. Это говорит о том, что в текущем году было предпринято значительное количество работ, направленных на обеспечение надежного теплоснабжения в различных районах города.

Среди мероприятий – реконструкция магистральной теплосети от 2-ой Правобережной котельной на ул. Ванеева, что обеспечит стабильное теплоснабжение 606 зданий.

Также были внесены улучшения в систему водоснабжения и водоотведения, где уровень исполнения программы составил 29,2%. Это включает обновление водопроводных сетей на Железнодорожном проспекте, что способствует повышению качества водоснабжения для местных жителей.

Важно отметить, что завершена реконструкция наружного освещения в квартале 5 Ульянка, а также продолжается строительство наружного освещения в квартале, ограниченном улицей Гаванская, улицей Весельная, Среднегаванским проспектом и Большим проспектом Васильевского острова.

Ранее сообщалось, что петербургские предприниматели просят Смольный расширить возможности торговли с фудтраков.

Фото: Piter.TV

