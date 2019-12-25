Петербургские предприниматели просят Смольный расширить возможности торговли с фудтраков

На данный момент бизнес с фудтраками в городе можно вести на частной территории, либо во время массовых мероприятий.

Бизнесмены Северной столицы обратились в Смольный с просьбой изменить правовой статус фудтраков, приравняв их к нестационарным торговым объектам (НТО). Такой информацией поделились "Ведомости Санкт-Петербург".

На данный момент бизнес с фудтраками в городе можно вести на частной территории, либо во время массовых мероприятий. Торговля на участках, принадлежащих Петербургу, может осуществляться только 2 месяца в квартал. Специально для обеспечения работы фудтраков с мая по август было принято решение об объединении II и III кварталов. Тем не менее, даже в таких условиях предприниматели несут убытки, поскольку выйти на стабильную прибыль в случае с уличной торговлей можно только при непрерывной работе в течение минимум 2-х лет.

Помимо приравнивания фудтраков к НТО на законодательном уровне, предприниматели настаивают также на увеличении срока их аренды до пяти лет.

Ранее мы сообщили о том, что уральская компания выкупила активы SRV Group в Петербурге.

Фото: Unsplash