Уральская компания выкупила активы SRV Group в Петербурге

Кроме того, Geomare Investments Limited приобрела у финнов миноритарную долю в подмосковном ТЦ 4Daily за 4 млн евро (412,3 млн рублей).

Финская SRV Group завершила сделку по продаже своего участка у ТЦ "Охта Молл" в Красногвардейском районе Северной столицы. Новым владельцем стала структура Geomare Investments Limited, которая имеет прямое отношение к уральской "Проспект групп". Об этом сообщило издание "Ъ-СПб", ссылаясь на официальное сообщение иностранной компании.

Кроме того, Geomare Investments Limited приобрела у SVR миноритарную долю в подмосковном ТЦ 4Daily за 4 млн евро (412,3 млн рублей).

Аналитики отмечают, что все перечисленные активы были проданы по цене гораздо ниже средней по рынку. Это говорит о вероятном желании продавца завершить сделку как можно быстрее. Также эксперты полагают, что участок у "Охта Молла" недостаточно привлекателен с точки зрения инвестирования с учётом расположения.

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Фото: ВКонтакте / ОХТА МОЛЛ (Анастасия Короткова)