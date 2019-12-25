Испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа в РФ начнутся в 2022 году

Доклиническое исследование началось в середине сентября текущего года.

Клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа в России начнутся в конце 2022 года. Об этом в интервью изданию "Известия" сообщил генеральный директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, доклиническое исследование началось в середине сентября текущего года. Отмечается, что препарат уже показал положительные результаты. Для единой вакцины специально была создана технологическая платформа.

Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи

Специалисты допускают, после введения единой вакцины у пациентов не будет уменьшено количество вырабатываемых антител. Кроме того, отмечается, что высокий уровень антител будет держаться гораздо дольше, чем полгода. Необходимость единой вакцины обусловлена тем, что COVID-19 осложняет течение сезонной простуды, что может стать причиной летального исхода.

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