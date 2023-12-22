Заболеваемость вирусами в РФ за неделю снизилась на 14,3%

В Северной столице на последней неделе 2023 года от коронавируса умерли 44 человека.

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 14,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Однако говорить об окончании эпидемии рано. Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 44 регионах.

В Северной столице на последней неделе 2023 года от коронавируса умерли 44 человека. Число зараженных составило почти 6,2 тыс. человек. Отметим, что Петербург вышел на первое место в России по смертности от ковида. Уже четвертую неделю в городе на Неве наблюдается превышение эпидпорога. Гриппом болеют около 10 процентов пациентов.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть ОРВИ.

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Фото: Unsplash