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Заболеваемость вирусами в РФ за неделю снизилась на 14,3%
Сегодня, 12:57
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Заболеваемость вирусами в РФ за неделю снизилась на 14,3%

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В Северной столице на последней неделе 2023 года от коронавируса умерли 44 человека.

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 14,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Однако говорить об окончании эпидемии рано. Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 44 регионах.

В Северной столице на последней неделе 2023 года от коронавируса умерли 44 человека. Число зараженных составило почти 6,2 тыс. человек. Отметим, что Петербург вышел на первое место в России по смертности от ковида. Уже четвертую неделю в городе на Неве наблюдается превышение эпидпорога. Гриппом болеют около 10 процентов пациентов.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть ОРВИ.

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Фото: Unsplash

Теги: вирусы, грипп, здоровье, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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