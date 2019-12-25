В Роспотребнадзоре назвали осложнения после гриппа

Самым опасным последствием гриппа является пневмония.

В Петербурге наблюдается всплеск заболеваемости сезонными инфекциями. Специалисты управления Роспотребнадзора перечислили петербуржцам самые опасные осложнения после гриппа. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Грипп может ухудшить состояние дыхательной системы. Из-за вируса люди болеют пневмонией, трахеитом и бронхитом. Кроме того, пациенты жалуются на синусы, риниты и отиты.

Самым опасным последствием гриппа является пневмония. Она является главной причиной смерти, когда человек переносит вирусную инфекцию. Летальность достигает 40 процентов.

Грипп негативно влияет на сердечнососудистую, мочеполовую и нервную системы. У больных диагностируют миокардит, гломерулонефрит, менингит, энцефалит.

Жителей Петербурга призвали носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, не посещать массовые мероприятия.

Ранее на Piter.tv: Петербург вышел на первое место в России по смертности от коронавируса.

Фото: Piter.tv